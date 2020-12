Recoñecemento a un talento emerxente da creación artística

Valor en alza A primeira edición dos Premios Carlos Casares- Kristina Berg, que outorga a Fundación Carlos Casares en colaboración coa Deputación de Ourense, acaba de premiar ao ilustrador Cristian Fojón Caruncho, un talento creativo emerxente de curta pero fecunda traxectoria. O xurado destacou do mozo creador a súa paixón pola banda deseñada, xénero consolidado en Galicia por seguidores e autores, pero tamén resaltan o seu estilo depurado co que trata ao rural galego que o eleva a unha categoría global compatible coas tendencias máis modernas do cómic. De seguir con esta traxectoria seguro que chega a ser un referente internacional no seu xénero. Sempre son gratos os premios pero, sen dúbida, cando chegan pronto, como é este caso, adoitan ser premonitorios de que o futuro virá acompañado de éxitos.