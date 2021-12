Recta final en la lucha por Alcoa

El pulso entre los trabajadores de A Mariña lucense y la multinacional Alcoa encara la que podría ser su recta final. Después de que a tiro de piedra de Nochebuena se cerrasen las negociaciones del comité de empresa y la dirección de la empresa propietaria de la planta de San Cibrao, con avances pero sin ratificar un acuerdo, será la democracia, el voto de cada uno de los trabajadores de las instalaciones –los de plantilla directa, aunque la CIG aspiraba al voto también de los empleados en empresas auxiliares– los que decidan si aceptan, o no, la propuesta definitiva de la compañía. El problema es que se postula como condición de partida el gran anatema de la plantilla hasta la fecha, el apagar las cubas. A cambio, empleo asegurado al menos hasta 2025, pago de salarios en tiempo y forma, cuando toca y sin que eso se considere nada fuera de lo corriente o extraordinario, con EREs vetados claramente por escrito, inversiones, mesas de seguimiento con los representantes de los empleados presentes... habrá quien piense en que estarían locos si no firman. Pero en esta lucha por el futuro del aluminio no sólo en Lugo o Galicia, sino en España saben, y tienen Alcoa A Coruña como ejemplo –hoy Alu Ibérica– que no pueden bajar la guardia. ¿No firmar es cerrar? Veremos. Estos luchadores y luchadoras han probado que con el pan de sus familias no se juega. ¡Bravos!