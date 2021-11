Recuperar el patrimonio en tiempo y forma

santiago Hay proyectos que parece talmente que nacieron gafados, y el de la compostelana Finca do Espiño es uno de los más destacados. Aunque en clara competencia con otros como el de la parcela del antiguo colegio Manuel Peleteiro, en el Ensanche. El palacete modernista de Espiño, construido en lo que entonces era la periferia de la ciudad y en entorno idílico que despertó el interés de muchos potentados. Estuvo cerrado durante muchos años, y hasta sufrió un incendio en el año 1990, cuando estaba cerca de cumplir un siglo de antigüedad, y que lo condenó casi a la ruina. A principios de este siglo parecía que las cosas iban encaminadas, y que una operación urbanística iba a permitir que se recuperara este edificio y el amplio parque lo rodea para uso público, pero otra vez la maldición hizo que el proyecto quedara parado durante una década hasta que se resolvieran los conflictos judiciales entre el Ayuntamiento y la propiedad. Tuvieron que pasar otros cuatro años hasta que se acabó el acondicionamiento del parque, felizmente abierto al público, y se pudiera licitar la obra de rehabilitación del edificio. Y siguió el mal fario, porque cuando se quisieron empezar los trabajos se descubrió que el presupuesto quedaba corto, hubo que resolver el contrato, y en esto llegó la pandemia. Ahora parece que por fin las labores de recuperación de este inmueble van a dar comienzo, y que por fin lo que fuera una finca de recreo que formaba parte del imaginario compostelano se podrá convertir en un local de usos todavía no determinados, pero que serán mucho más útiles que una simple ruina apuntalada. Tanto esta obra de López de Rego, como la Casa das Máquinas, son dos magníficos ejemplos del modernismo compostelano, la segunda ya recuperada, y la primera en camino, siempre y cuando no aparezca otro imprevisto. Las cosas de palacio van despacio, dice el refrán; pues las del palacete, ni te cuento.