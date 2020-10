Recuperar la moderación perdida

NO LES FALTA razón a los líderes autonómicos cuando afirman, como hicieron Núñez Feijóo, García-Page y Juan Manuel Moreno en el Foro La Toja, que la mayoría de las comunidades funcionan mejor que el Gobierno central. En esa idea incidió con énfasis el líder gallego y destacó, de igual forma, que el espectáculo lamentable en que se convierten cada dos por tres las sesiones del Congreso de los Diputados no suele producirse en las cámaras autonómicas. Se trata de una verdad como un templo, especialmente desde que el surgimiento de partidos populistas, tanto de izquierdas como de derechas, ha transformado la política nacional en un constante rifirrafe de consignas alejadas por completo de la sensatez y la serenidad. Y lo peor no es que esas formaciones existan, porque en democracia todo el mundo tiene derecho a votar a quien le venga en gana –solo faltaría que no fuese así–, sino que un partido con una representación tan limitada como es Unidas Podemos tenga tanto poder en el conjunto de un país en el que las opiniones moderadas ganan por goleada a las radicales. En este sentido, resulta cada vez más chocante para la sociedad en general comprobar cómo el Gobierno nacional es rehén de un grupo político antisistema que apenas representa al diez por ciento de los españoles, que tiene como principal hoja de ruta echar tierra sobre los principales pilares del sistema constitucional español, que tiende a aplaudir a quienes desean cargarse la unidad nacional y que no para de lanzar ataques contra el poder judicial y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ese es el supuesto progresismo de Podemos y bajo el peso de esa absurda y peligrosísima bota debe gobernar un partido, el PSOE, cuyo líder cosecha cada vez más rechazo entre los socialistas moderados que saben muy bien lo mucho que costó, hace cuatro décadas, cerrar heridas y dotar a España de una Constitución modélica. Por todo eso y mucho más, el discurso que pronunció Pedro Sánchez en la clausura del Foro La Toja sonó hueco y falso, y así será mientras no cambie de aliados. No es posible gobernar con eficacia un país ni resulta creíble defender de boquilla el orden constitucional cuando tus principales socios caminan en sentido contrario y tienden a justificar, bajo la bandera de un falso progresismo, a quienes desean convertir el régimen autonómico español en un reino –república más bien– de taifas. Galicia, que por fortuna es sitio distinto, ha sabido a la perfección poner en su sitio –fuera del parlamento autonómico– a quienes hace muy poco soñaban con alcanzar el poder. Ojalá en el resto de España ocurra pronto lo mismo y recuperemos la moderación perdida.