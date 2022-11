Reducir el dolor al tratar los tumores

Las familias que tienen entre sus miembros a una persona que padece cáncer, que son muchas, por desgracia, saben que no es posible escapar de una enfermedad que arrasa con todo a su paso, desde la vitalidad del enfermo hasta sus ganas de seguir respirando. Y es que, por duro que suene decirlo, en muchos casos el tratamiento para intentar mantener el tumor lo más contenido posible y evitar así la metástasis es tan doloroso que acaba por resultar una auténtica tortura. Las sesiones de quimioterapia se repiten diariamente, los vómitos y los mareos que vienen después, acompañados de una extrema debilidad, también, y eso por no hablar ya del palpable deterioro físico de verse sin pelo y con la tez amarillenta. Cada sesión es como clavar una aguja en el corazón de alguien que ya no puede más, a pesar de que en muchos casos sea el propio enfermo el que saca fuerzas de flaqueza para animar a sus familiares. Y ya que la cura del cáncer es algo que aún no tenemos con nosotros, al menos lo ideal sería poder reducir al mínimo la invasividad de los tratamientos. Para ello, gracias a la investigación, sí hay herramientas en la actualidad, como las máquinas de las que dispondrá el nuevo centro de Protonterapia que empezará a funcionar en Galicia en 2023. Invertir en comprar más supondría tratamientos menos dañinos para tejido sano y más selectivos con el tumor.