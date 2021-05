Reequilibrar para converger

ACABA DE PRESENTAR la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera el documento que contempla 130 medidas que plantea el Gobierno de España para hacer frente al reto demográfico. Lo hacía, como viene siendo muy habitual, de espaldas a las comunidades que más soportan el problema de la despoblación, a pesar de que en cinco de ellas hay ejecutivo socialista (Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja y Extremadura), en Cantabria gobierna Miguel Ángel Revilla sostenido por el PSOE y solo Castilla y León y Galicia están gobernadas por el Partido Popular. Una declaración de intenciones que llevó a los presidentes Javier Lambán y Emiliano García Page, junto al castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, a reclamar la convocatoria de una cumbre solemne entre las ocho autonomías y el Estado.

El objetivo es diáfano: abordar la financiación autonómica teniendo en cuenta que el coste efectivo de la prestación de determinados servicios como la educación, sanidad, dependencia o atención a la tercera edad es más elevado en las regiones despobladas que en las otras, beneficiadas con el actual reparto. Una petición que Alberto Núñez Feijóo lleva planteando desde el inicio de su mandato y que pone sobre la mesa cada vez que se producen entregas económicas a las comunidades en las que Galicia, como el resto de las que forman parte de la España vaciada, salen discriminadas.

Coincidiendo en que esas 130 medidas son un punto de partida, los ocho presidentes critican que se trata de un documento teórico que no contempla ni un calendario ni, sobre todo, un presupuesto. “Es necesario convertir los proyectos en acciones concretas”, resumen antes de reiterar la necesidad de que una parte importante de los fondos europeos se conviertan en un instrumento para reequilibrar los territorios y que los más despoblados puedan converger con el resto.

¿Qué se puede hacer desde las comunidades o los ayuntamientos? En Galicia hay unanimidad también en reclamar un sistema nuevo de financiación que incluya los factores de dispersión y envejecimiento e intensificar las ayudas a la agroalimentación, el turismo rural y las energías renovables. Todo ello con la más que necesaria inversión público-privada en servicios de calidad; es una utopía pretender fijar población joven o implantar industrias en comarcas donde no hay acceso a un internet ágil o con infraestructuras del siglo XX. Además, convendría no poner trabas de todo tipo, como hacen aquellos que tratan de impedir la instalación de empresas generadoras de empleo para atraer familias. Sin trabajo de calidad no se puede vivir dignamente. No existe fórmula mejor para fijar población.