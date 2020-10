por mucho que vistan de seda sus Presupuestos Generales del Estado, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acaban de propinarle otro doloroso rejonazo a las exhaustas clases medias españolas. Quizás por eso presentaron ayer sin preguntas ni presencia de la prensa las líneas maestras de las cuentas que enterrarán la era Montoro. El acuerdo in extremis entre las dos almas del Ejecutivo contempla el aumento de los impuestos de sociedades y patrimonio y del IRPF para las rentas más altas, y se cierra sin vencedores ni vencidos, es cierto, porque Unidas Podemos podrá vender que los nuevos PGE tienen un importante componente social, aunque la vuelta de tuerca fiscal a grandes fortunas y empresas es menor de la que figura en el acuerdo de gobierno y tiene un impacto muy limitado, y porque el PSOE podrá presumir de unas cuentas expansivas y progresistas que entierran la austeridad y fortalecen el Estado de Bienestar. Entre las luces del anteproyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros es de justicia destacar que se dispararán por encima del 150 % los presupuestos de la sanidad pública, y que la inversión crecerá un 10,3 % con el adelanto de 27.000 millones del fondo europeo para la recuperación y con una partida pública récord de 239.000 millones. En el lado oscuro se esconde, por contra, el zarpazo a las clases medias, no solo porque los grandes grupos empresariales repercutirán sobre ellas las nuevas subidas de impuestos, de una manera u otra, sino porque se quedan prácticamente sin refugios para proteger sus ahorros. La rebaja de desgravaciones a los planes privados de pensiones es, se mire como se mire, una muy mala noticia para millones de españoles: soportan ahora el desplome en la rentabilidad de sus planes y están a punto de perder las bonificaciones en el IRPF por sus aportaciones a subsidios privados. Nos parece un mal presagio, como nos lo parece que el Gobierno de coalición se líe la manta a la cabeza y se embarque en la única escalada fiscal de la UE, en dirección contraria al resto de potencias europeas. Presume el presidente de que estas cuentas marcan un antes y un después en la política económica de España. No se lo discutimos, pero eso no significa que el después vaya en la dirección correcta. De momento, les espera a socialistas y podemitas una incierta negociación para encontrar socios en el Congreso. Veremos si dan con ellos y a cambio de qué. Mientras, las castigadas clases medias susurran a coro aquello de virgencita, virgencita...