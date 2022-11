Reordenar el comercio en la zona vieja

aprovechando el debate que reina en Santiago entre los defensores y detractores de los pisos turísticos, cuya regulación exige nuevas y contundentes vueltas de tuerca si no queremos ver la ciudad entera convertida en una especie de apartahotel gigante diseminado por cientos de edificios, ha vuelto a resurgir también el viejo proyecto, jamás iniciado, de ordenar el comercio en la zona monumental. El objetivo sería evitar que todo el casco histórico se siga llenando de tiendas de suvenirs dirigidas únicamente a los visitantes, porque cuesta trabajo creer que algún santiagués esté interesado en comprar un pequeño botafumeiro de alpaca o una camiseta con la flecha amarilla. La misión no es sencilla en un país donde rige, como no puede ser de otra forma, el libre mercado, pero a buen seguro existen fórmulas eficaces para evitar que un una zona determinada, como el casco viejo de Compostela, se convierta en un parque monotemático dedicado al turismo, tanto a nivel residencial como comercial. En el primer aspecto empiezan a darse los primeros pasos, como siempre muy tarde, pero en el segundo seguimos viendo cómo todo comercio tradicional que cierra es sustituido, si encuentra comprador o inquilino, por una tienda de recuerdos, una heladería o de productos gourmet. El otro día, dando una vuelta por Pontevedra, vi en su zona vieja muy pocos negocios turísticos y sí, en cambio, bastantes muy originales de moda british, música, antigüedades y ropa con estilo. Algo estamos haciendo mal por estos lares. Y cuanto antes tomemos medidas, mejor nos irá a todos.