Reorganizar las líneas de bus y mejorar su espera

no sin tiempo parece estar ya sobre la mesa el tema de la reorganización de las líneas de transporte público urbano, algo absolutamente imprescindible si se quiere tener una ciudad con calidad de vida y presumir de ser una ciudad turística o de una ciudad sostenible. Porque es obvio que no se va a cambiar el uso del coche particular por el transporte público, por muy concienciado que uno esté con el cambio climático, si no se tiene una buena alternativa que permita llegar a los sitios a tiempo. Igual que no se puede hablar de querer atraer al turismo con un aeropuerto de primera o una intermodal moderna si luego no se resuelve algo tan importante como es la movilidad por la propia ciudad.

Así que, bienvenida sea la urgente y necesaria reorganización y bienvenida sea también de paso la renovación de las marquesinas, que espero firmemente que esta vez estén un poco mejor pensadas y tengan en cuenta la climatología propia de la ciudad, las ubicaciones, y ya de puestos, la información que las acompaña. Porque está muy bien todo eso de modernizar los mupis publicitarios, pero me da que urge más tener carteles explicativos que resuelvan al viajero las dudas, tanto si es de la ciudad como si no lo es. De nada sirve poner el trazado de la línea si no se ubica en un mapa, ni saber a qué hora sale cada bus de su parada de origen si no se muestra el horario aproximado por el que pasa por el resto, o ¿acaso alguien por mucho que sea de Santiago sabe a qué hora pasa el del Clínico por la Senra camino de Boisaca? Pues eso. A ver si de esta va de verdad y mejoramos la ciudad.