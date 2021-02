Responsabilidad colectiva: ¿una batalla ganada?

LLAMADA El fin de semana ha sido una nueva oportunidad para avanzar con la detección del COVID en cualquier lugar en el que pueda esconderse. Está claro que nos queda aún bastante para acabar con la pandemia, pero los indicadores empiezan a ser positivos, dentro del drama que se vive todavía en los hospitales. Ha habido cribados masivos en muchas ciudades y pueblos de Galicia. En Compostela estaban citadas nada menos que doce mil personas, entre el concello de la capital y la población de Ames. Largas colas en el recinto de Amio fueron la mejor prueba de que muchos han cumplido con esa llamada, la mayoría. Pero sigue sin entenderse que un porcentaje de la población mire para otro lado. No se trata de criminalizar a nadie. Seguro que hay personas que tienen circunstancias especiales que les impiden acudir, o que no fueron citadas correctamente. Pero que un ciudadano de a pie decida, aunque solo sea uno, que las pruebas no van con él, que mejor se queda en casa, sigue siendo una muestra de que falta camino por recorrer. Buscamos la inmunización colectiva. Deberíamos intentar también la responsabilidad colectiva. El alcalde compostelano, Sánchez Bugallo, criticó a principios de semana esa actitud insolidaria. No dijo nada del otro mundo, solo que le parecía irresponsable. Pocos días después pidió disculpas, porque algunos se sintieron ofendidos. Es probable que quienes no pudieron acudir a la llamada por razones de peso reales puedan sentirse agraviados. Pero resultaba evidente que la crítica, leve y ponderada, no iba con ellos. Se trata de despertar al que todavía cree que la pandemia es cosa de otros. Como digo, no se trata de criminalizar a nadie: ni a los jóvenes, ni a los hosteleros, ni a otros colectivos que durante los últimos meses estuvieron en la diana injustamente. A lo mejor el problema es el simple ciudadano de a pie que sigue ignorando el drama que se vive en muchas familias, en todos los hospitales. La vacuna, por sí sola y al menos por ahora, no será suficiente. Nos necesitamos todos.

Beatriz Castro. Periodista