Responsable oferta de entendimiento

no estamos en el tiempo de los paños calientes y no los utilizó Feijóo, ayer, en su discurso para pedir la investidura. El ganador de las elecciones del 12-J no subió a la tribuna del hemiciclo del Pazo do Hórreo con el rodillo inmisericorde, sino con la mano tendida tanto al Gobierno de la nación, para ayudar a solucionar desde la cogobernanza la crisis sanitaria, cuanto a la oposición gallega, con su ofrecimiento a BNG y PSdeG de una comisión que consensúe un pacto de reactivación con proyectos económicos y sociosanitarios. Las reacciones tibias de Ana Pontón –“non pensa na Galicia do futuro”– y de Gonzalo Caballero –“escoitamos un discurso sen contidos nin ideas”– siguen al pie de la letra el guión clásico, solo que esta legislatura va a tener muy poco de clásica y mucho, ¡ay!, de incierta. Por eso, el inquilino de Monte Pío validó sin medias tintas la hoja de ruta que avanzó el lunes Pedro Puy, su eficaz alter ego parlamentario. Los ingredientes que ofreció el presidente a la Cámara para que esta sea la legislatura de la mano tendida tienen sustancia y consistencia más que suficiente para que la oposición se anime a cocinarlos con el Ejecutivo del PPdeG, en una reinterpretación a la gallega de la Grosse Koalition alemana. Valoramos que Feijóo le llame pan al pan y vino al vino, y que admita con los pies en la tierra que “o que está por vir é durísimo e as dimensións da crise son descoñecidas”. Creemos que acierta cuando pone el foco en la sanidad y la enseñanza. Su plan de renovación completa del Sergas y de refuerzo de la estructura del departamento de Saúde Pública nos parece absolutamente pertinente, y quizás se concrete –permítannos la especulación– en la creación de una consellería específica para combatir al coronavirus. Acierta, también, en su apuesta por los test masivos, por el rastreo de casos y por el blindaje de las residencias de mayores con protocolos más eficaces, y con su promesa de mejoras laborales al personal sanitario. Agradecemos su autocrítica por la “confusión lamentable” en la preparación del regreso a las aulas, y aplaudimos su defensa del curso presencial y de la figura del profesor, “imprescindible e insubstituíble”. Y consideramos sensato, en el plano económico, que entre sus primeras medidas para este cuarto mandato figure la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social para consensuar planes que impulsen la recuperación. Hiló Feijóo, en definitiva, un discurso de investidura apegado a los problemas reales de los gallegos, y con recetas que no son las de Juan Palomo. Su oferta de entendimiento espera una respuesta de Pontón y Caballero a la altura de los ciclópeos retos que Galicia tiene por delante.