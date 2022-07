Respuestas que deben salir a flote

pitanxo. Galicia, concretamente Marín, vivió este sábado un día de emociones fuertes y contrapuestas con el mar como telón de fondo. La cara alegre de la moneda la refleja la tradicional entrega de despachos, presidida por Felipe VI, que supone el reconocimiento al trabajo bien hecho en la Escuela Naval de 106 emergentes oficiales de la Armada. La cruz, sin embargo, continúan arrastrándola los familiares de los 21 tripulantes del Pitanxo fallecidos en el siniestro del pesquero, a los que el Gobierno de España no sólo sigue sin dar respuestas cinco meses después, sino que ni siquiera les brinda algo de humanidad. Madres, padres, hijos y hermanos de las víctimas volvieron a reunirse con Alfonso Rueda, a quien entregaron una carta con sus demandas sobre la investigación para que el titular de la Xunta pueda dársela en mano a Pedro Sánchez, en la reunión que ambos tienen pendiente y que continúa en el limbo. Lo que plantean, con toda lógica, es que si hay serias sospechas de que a bordo del buque se cometieron errores que lo mandaron a pique se hagan todos los esfuerzos por bajar al pecio a recopilar pruebas. Pero si por alguna razón esto no es posible, lo mínimo que debe hacer el titular de La Moncloa es dar la cara y explicárselo en persona. El naufragio del buque ya no tiene remedio. Intentemos, al menos, sacar a flote las causas que puedan explicar esta tragedia.