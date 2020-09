Respuestas ya a la lacra de las ‘okupaciones’

no le falta razón a Beatriz Castro cuando apunta –lo hizo aún ayer en esta página editorial– que para atajar el desesperante problema de las okupaciones no es necesario cambiar la ley, y que bastaría con agilizar el funcionamiento del aparato judicial, lento y saturado. Aunque una parte del Gobierno de la nación rechaza que esta lacra genere más inseguridad o que se necesiten medidas más contundentes y eficaces –el vicepresidente Pablo Iglesias aseguró este pasado miércoles que el problema de la vivienda no son los okupas, sino los alquileres abusivos, la especulación y los fondos buitres–, algo se está moviendo por fin y las administraciones públicas comienzan a tomarse muy en serio un asunto feísimo que crispa a la sociedad y produce sonrojo. Hora era de que el Ministerio de Interior leyese la realidad con más sentidiño que Iglesias y admitiese que los asaltos a inmuebles son un problema que “transgrede y afecta a la seguridad pública” y que, en consecuencia, “demanda una reacción coordinada por parte del Estado”. ¡Aleluya, aleluya! Está claro como el agua clara, a estas alturas, que detrás de este tóxico fenómeno hay organizaciones mafiosas que se dedican a localizar y usurpar viviendas con las que después hacen negocio. Y está igual de claro que es necesario mejorar ya, sin más dilación, la respuesta policial y judicial. La invitación a denunciar las okupaciones en la app de Interior y la creación de un registro de asaltos son pasos en la buena dirección, sin duda, además de que envían mensajes en una doble dirección: el Gobierno les dice a la sociedad y a los okupas que hasta aquí hemos llegado. Hora era, repetimos. En Galicia, la comunidad donde más aumentó el número de denuncias –alrededor de un centenar en lo que va de año–, la conselleira Ángeles Vázquez también se ha puesto las pilas y le acaba de solicitar por carta al delegado del Gobierno –es quien tiene las competencias– un encuentro para consensuar respuestas y soluciones, además de convocar a los grandes colectivos vecinales de las cuatro provincias para pulsar su opinión. Receta la titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda “dar un paso máis alá” para cortar de raíz el rosario de casos practicamente diarios. Porque el problema existe y no es una anécdota, diga Pablo Iglesias lo que diga, y los sufrido ciudadanos reclaman respuestas eficaces y urgentes. Mirar hacia otro lado no es una opción; aplicar las leyes tarde, mal y a rastro, tampoco.