Retos para el curso político del covid

a pedro sánchez le encantan los golpes de efecto. Se parece en eso a la gran mayoría de gobernantes. El inquilino de La Moncloa abre el curso político del covid con dos: el primero, hoy, la cumbre con empresarios para escenificar unidad y para recetarla, justo cuando Unidas Podemos alfombra de minas la volcánica coalición de Gobierno con su veto –más matizado a medida que pasan las horas– a negociar con Ciudadanos los Presupuestos Generales del Estado; el segundo, el miércoles, su entrevista con Pablo Casado, a la que el presidente del PP llegará presionado por los mensajes del lunes, pero escéptico sobre acuerdos con Sánchez. No nos equivocaremos, por desgracia, si apostamos a que este va a ser un curso durísimo, con los líderes de los partidos poco dispuestos, por no decir que nada, a ensayar un pacto para hacer frente a las tres crisis que cercan el futuro inmediato de España: la sanitaria, con los rebrotes del coronavirus descontrolados en muchas autonomías; la económica, con el país otra vez en recesión; la institucional, con importantes órganos bloqueados. Dicho en román paladino, debemos prepararnos para un último trimestre horríbilis en lo político, y cargado de incertidumbres tanto en lo social y lo económico cuanto en lo sanitario y lo educativo. No nos parece en absoluto un buen comienzo la moción de censura de Vox en septiembre, y no porque tenga el más mínimo viso de salir adelante, que no lo tiene, sino porque inyectará todavía más crispación en todos los órdenes, incomodará al PP cuando acaba de dar un viraje hacia el centro y distraerá la atención del Gobierno de la nación de los gravísimos problemas que preocupan a los españoles. Si nuestros líderes políticos, del primero al último, no son capaces de desmontar las líneas rojas que convierten el consenso en misión imposible y de desactivar los vetos, las guerras estériles de los unos contra los otros, España estará abocada a asomarse al abismo de una crisis de consecuencias catastróficas. Sin caer en tentaciones apocalípticas, estamos convencidos de que esta letal pandemia que ha paralizado al planeta nos obliga a todos a un esfuerzo titánico para, con generosidad y poniendo por delante los intereses generales, salvar lo que aún queda en pie del Estado de Bienestar. Solamente lo conseguiremos con diálogo, negociación y acuerdo. Se equivocan de país y de profesión los políticos que no entiendan, de una bendita vez, que estamos en la hora de la unidad.