Retratos (en negro) de Eurostat y la OCDE

no sale bien parada españa, no, en los retratos que Eurostat y la OCDE publicaron ayer, y que confirman el mayor cataclismo de la actividad económica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los indicadores del club de los países industrializados confirman, en concreto, que el nuestro es el único de los 34 grandes países que en agosto dio marcha atrás en la recuperación. Los números están en rojo desde julio, mientras el resto de potencias económicas siguen creciendo, aunque sea a trancas y barrancas. En cuanto a los datos de Eurostat, lo que en síntesis constatan es que la pandemia nos catapulta a la cabeza tanto en paro cuanto en descalabro del PIB. Así, en el segundo trimestre del año, el empleo cayó un 2,9 % en la zona euro, pero un 7,5 % aquí; la economía se hundió un 11,8 % en la eurozona, mientras el desplome español fue del 18,5 %. Solo la leve mejoría de Alemania maquilló un desfallecimiento agravado por la caída de las exportaciones un 18,8 % y del consumo un 12,4 %. La foto de la OCDE alimenta la preocupación: la recuperación tras el confinamiento planetario por la pandemia del coronavirus está perdiendo fuerza a ojos vista, con la actividad del tejido productivo creciendo a tasas cada mes más modestas. La media de los países desarrollados fue en agosto de 0,4 puntos, menos de la mitad de lo que repuntaban desde mayo, con la desescalada. En este complicadísimo escenario, España tiene el dudoso honor de liderar el ranquin de los países que más han retrocedido; en concreto, el dato del mes pasado es siete puntos peor que el de hace un año. Aunque en esta crisis se han activado los cañones de liquidez, que han amortiguado la brutalidad del impacto del covid-19 en empresas y hogares, y aunque el Banco Central Europeo prevé un sólido rebote de la economía en el tercer trimestre, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé que hasta 2023 no recuperaremos los niveles anteriores al estallido de la crisis sanitaria. Sin ninguna de las grandes economías del euro entre las que mejor han sabido regatear los tóxicos efectos colaterales de la pandemia, a la UE no le queda otra que, para contener la sangría, confiar en la rápida respuesta del BCE, en el billonario plan de reconstrucción pactado por los Veintisiete y en que haya vacunas fiables antes de que acabe este annus horribilis. Pero los (negros) retratos que vamos conociendo, sobre todo en lo que atañe a nuestro país, no ayudan, ¡ay!, a predicar optimismo.