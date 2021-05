Revolución verde y renovable gallega

Pongamos como ejemplo una de las páginas de este mismo periódico que tienen en sus manos–o leen desde Internet en un dispositivo o eante un ordenador– para acreditar que algo muy fuerte se mueve en el sector de las energías renovables en Galicia. Nombres propios como Endesa, Greenalia, Ecoener o Iberdrola están moviendo sus fichas para posicionarse, de la forma lo más aventajada posible, en el nuevo mapa de las energías sostenibles, las verdes, las ecológicas. Las llamadas a empoderar y librar de las dependencias externas de los combustibles fósiles a la comunidad. Endesa tiene cada vez más claro que no va a apagar la térmica de carbón de As Pontes, pero a cambio de esos 1.468 megavatios que apagará promete encender 1.505 en renovables con 1.580 millones de inversión, ejecutar en As Pontes su mayor proyecto de hidrógeno verde y montar en la localidad su centro de gestión eólico para toda España. Después está Greenalia, que sueña no sólo con desarrollar el primer parque eólico marino gallego: ahora tiene socios para poder fabricar aquí, en el puerto exterior coruñés o ferrolano, sus estructuras flotantes. Iberdrola también tiene miradas ubicaciones ideales cerca de las costas de la autonomía. ¿Y Ecoener? Será gallega y operadora del sector renovable la próxima gran salida a Bolsa, la próxima semana. Hay una revolución verde y renovable en Galicia.