Rey juega en Champions, Caballero en 1ª RFEF

La eliminación de la Selección de Luis Enrique en Catar desató en España un profundo debate sobre los diferentes estilos, en este caso de cómo jugar al fútbol. Unos, a pesar del fiasco, siguen apegados al discurso del espectáculo. Aquel que proclama una salida de balón al toque, raseando el cuero, aunque los contrarios estén presionando, y con el portero haciendo regates a diez centímetros de la línea de gol. Lo que sea con tal de no dar un patadón. El brillo del tiqui-taca, del pase de aquí para allá, aunque no se genere ni una ocasión. Otros, en cambio, apuntan a un mayor pragmatismo. Calidad sí, pero orientada a resultados. De forma algo menos llamativa quizás, pero infinitamente más eficiente, para no conformarse con gustarse a sí mismo, sino también intentando pasar de ronda. Hay argumentos para todos los gustos, lo mismo que en las estrategias que manejan los políticos y de las que en Galicia tenemos dos ejemplos claros, además dentro del mismo partido: el PSdeG. Por un lado está la escuela del sur, abanderada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Lo suyo, como es sabido, son las luces. El doctor en Economía por Cambridge y de Santiago puede presumir de haber sido el gran impulsor en España del turismo de Navidad. La noria, el tiovivo, los destellos de los once millones de led hacen las delicias de propios y extraños. A mayores, su capacidad de confrontar con la Xunta y de meterse en fregados, posicionándose a favor de Susana Díaz y no de Pedro Sánchez en las primarias socialistas, le dan mucha visibilidad... pero poco rédito. Ni línea de alta tensión para Stellantis, ni Instituto Español de Oceanografía, ni nada. Mientras, la regidora coruñesa Inés Rey luce menos en los titulares, pero da la impresión de que gestiona más... y está mejor relacionada. La elección de la urbe herculina como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial es un tanto a su favor, pues impulsará la IA en la comunidad, promoverá la colaboración entre empresas y organizaciones en este campo y atraerá a más compañías y profesionales. Otro punto fue la cumbre Hispano Alemana, que puso a la localidad en el mapa mundial con el desembarco del canciller Olaf Scholz. En el fútbol nadie discute que equipo es el mejor: el Celta juega en primera categoría y el Deportivo en tercera. En la política, por contra, Inés Rey está en Champions y Caballero... en 1ª RFEF.