Rigor y gestión frente a derroche

next generation. A pesar de su amplio currículum y su vitola de persona bien armada intelectualmente como jurista y profesora universitaria, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo pasará a la historia de la política en España por una frase lapidaria: “Nosotros administramos dinero público, y el dinero público no es de nadie”, dijo con desparpajo en 2004 quien por aquel entonces era ministra de Cultura durante la etapa de José Luís Rodríguez Zapatero en La Moncloa, trasladando un concepto cuestionable del mínimo rigor que merece el manejo de nuestros impuestos. Unos recursos que cuesta mucho ganar y que los encargados de administrarlos deberían tratar con cuidado para que al ciudadano le quede, al menos, el consuelo de que cuando el Estado le mete la mano en el bolsillo es para proporcionarle unos servicios de calidad y no para derrochar y dilapidar. En esta línea se enmarca la iniciativa de la Xunta, ante la llegada de los Next Generation, de poner en marcha unos estrictos mecanismos de control que aseguren la correcta gestión de estos fondos combatiendo cualquier tipo de fraude. Una medida de prevención de riesgos, además pionera en España, que no sólo envía un mensaje a la UE de que cada euro que llegue será ejecutado con los mejores estándares éticos, sino que espanta a los posibles pillos... que por desgracia siempre los hay.