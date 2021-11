Rois convírtese na voz galega contra o euroescepticismo

A EUROPA DOS POBOS. Miren por donde, unha das localidades máis emblemáticas da sempre orgullosa Galicia rural, esa que unha xuiza mal informada chama a Galicia profunda, está a ser unha das voces que elexiu a Comisión Europea para implicar máis aos cidadánas e loitar contra o euroescepticismo. É o pequneo concello coruñés de Rois, cuio goberno, que encabez Ramón Tojo, foi quen de presentar un proxecto que foi o único aprobado en Galicia e figura entre as cuarenta propostas financiadas pola Comisión Europea das preto de 400 presentadas no programa Europa para a cidadanía. O seu obxectivo: que os cidadáns comprendan mellor a Unión Europea, a súa historia e a súa diversidade, e lograr unha maior implicación e participación da cidadanía no futuro da UE, loitando contra o euroescepticismo, os populismos e a desinformación. Parabéns.