Rueda echa a andar con estilo

Siguiendo los pasos de Alberto Núñez Feijóo en su campaña para presidir el PP nacional, el que será su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, también se lanza a la carretera para explicar su proyecto a militantes y simpatizantes. Pese a ser, como el de Os Peares, candidato único tras aportar más de siete mil avales, el pontevedrés, encargado del Xacobeo en su papel de conselleiro de Turismo, tampoco se tomará el congreso extraordinario de los de la gaviota como un paseo por la playa, sino como el inicio de un camino que por momentos será duro –como el que lleva a un peregrino a Santiago–, aunque también gratificante. Blanco de las críticas de la oposición sin tan siquiera haber sido elegido –Ana Pontón lo calificó este sábado como “actor secundario”– sabe que una de las primeras etapas que tiene por delante en su andadura es la de espantar los fantasmas de líder tutelado que agitan tanto Bloque como PSdeG, dejando claro que tiene personalidad propia. Impronta que el hasta ahora número dos empieza a marcar, precisamente, anunciando que no renunciará a nada de las cosas buenas que hereda, ni a nivel formación política, ni a nivel gobierno. En lo que se refiere a las siglas que llevará en el cartel, es consciente que su gran fortaleza frente a la competencia es la unidad. Trabajar juntos cada uno desde su responsabilidad, lejos del cainismo tan característico de la izquierda. De ahí que su mensaje inicial en Lugo, primera parada de su gira, sea el de aparcar las discusiones territoriales, ahuyentando el debate sobre el regreso de las baronías. En cuanto a la tarea que le espera en San Caetano a partir de mediados de mes, avanza sin miedo que no habrá “continuísmo” sino continuidad con los mecanismos que funcionaron con su antecesor. Uno de ellos, el de no dar pistas sobre sus movimientos para evitar filtraciones y malos entendidos. Sobre posibles cambios “ya se verá”, dijo, sin soltar prenda. Eso sí, lo que no oculta para nada es que por encima de cualquier equilibrio de cuotas, va a contar con los mejores. Entre ellos uno de los que más sonó en las quinielas para ocupar el puesto que será suyo: el responsable de Economía Francisco Conde, a quien reserva asiento en primera fila. Un comportamiento elegante que, de entrada, ya demuestra carácter y estilo. Ese “estilo Rueda” que ayer echó a andar.