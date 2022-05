Rueda empieza a ensamblar el puzle

Desempeñar cargos públicos es un honor, pero también una responsabilidad que en los momentos delicados requiere estar a la altura. Tener la cabeza fría para tomar decisiones adecuadas y no obedecer al primer impulso con consecuencias lamentables, como le sucedió este martes al alcalde de Ourense. Digerir las críticas, como dijo en Vilagarcía el próximo presidente de la Xunta, requiere calma en una actividad como la política, donde cualquier gesto está sometido a escrutinio. También es buena la experiencia y saber que no todos los dardos son justos, sino una parte más del juego. Un aspecto que Alfonso Rueda, tras trece años en el Ejecutivo gallego, por fortuna tiene muy claro. Así, asume que sin tan siquiera haber tomado posesión ya le están lloviendo palos tanto del BNG como de los socialistas, que ejercen su papel legítimamente, por cierto. El pontevedrés no hizo su discurso de investidura, pero Ana Pontón ya le colgó la etiqueta de “secundario” de Feijóo, mientras Valentín González Formoso asegura que “no tiene ninguna esperanza” en su mandato. Gajes del oficio que un veterano sobrelleva sin problemas, pero que a alguien sin el poso adecuado le puede pasar factura. Por eso es bueno que a San Caetano los conselleiros lleguen con la lección aprendida. A mitad de legislatura y problemas importantes sobre la mesa, lo que menos ayudaría ahora son los nervios. Por ejemplo en un asunto crucial para la recuperación de la economía como la gestión de los fondos europeos, que Francisco Conde –primer invitado formal por el todavía número dos en funciones para emprender junto a él el camino que comienza el día 14–, conoce a la perfección. Gestión y solvencia acreditada como la que proporcionará el segundo nombre puesto sobre el tapete: Diego Calvo. Líder de los populares coruñeses, vicepresidente del Parlamento y anterior responsable de la Diputación, su currículum encaja como un guante para dirigir cualquier departamento. A falta de más detalles y respetando los tiempos de cada uno, el equipo que empieza a desgranar Rueda, que no dará más pistas, parece coherente con su idea de contar con los mejores. Sólo falta que le den el sí. Pero como dijo el hoy tan de moda Félix Bolaños cuando fue requerido para ser ministro de Presidencia, “estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar”. Lo lógico, al final, es que con más o menos equilibrios, el puzle se acabe ensamblando.