Ruido, mucho; nueces, demasiado pocas

admitamos que es controvertida la metodología que usa el Banco Central Europeo para medir las respuestas fiscales de la eurozona contra la crisis del COVID, un informe que deja a España en muy mal lugar, como el país de ese exclusivo club que menos gastó el año pasado en contener la desfeita: un raquítico 1,3 % del PIB, frente a la media del 4 %. Comprémosle a la vicepresidenta Nadia Calviño sus cuentas de la lechera, esas que disparan la factura hasta un aseado 5,5 % al incluir líneas de garantías, ERTE, exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social, y fondos a las autonomías para sanidad y educación. Lo cierto y verdad es que, en suma de medidas fiscales, España ocupa el último puesto, muy lejos de Lituania y Austria, en cabeza con más del 6 % de sus PIB invertido en amortiguar el impacto de la pandemia. En líneas de créditos garantizados para empresas en dificultades, sin embargo, estamos en el top cuatro con inyecciones cercanas al 15 % de toda la riqueza que generamos, solo por detrás de Italia, Alemania y Francia. Es una buena noticia, entre tanto catastrofismo económico, pero tienen trampa los créditos ICO y la desvela sin medias tintas el informe del BCE: “En la zona euro, las garantías anunciadas alcanzaron el 16 % del PIB. Pero aunque el anuncio de estas líneas impulsó la confianza a corto plazo, se alejaron de las finalmente comprometidas. En las cuatro mayores economías del euro, la ejecución varió del 1,3 % del PIB de Alemania al 9,7 % de España”. Traducido al castellano directo del pan, pan, demasiado ruido para tan pocas nueces. Entendemos la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de los ministros de Hacienda y de Seguridad Social, en defensa de su despliegue de ayudas anticrac, desde los cuarenta mil millones en ERTE como antídoto contra los despidos masivos, hasta los préstamos por más de veinte mil millones para el comercio, la hostelería y el turismo. No ponemos en duda el apoyo del Ejecutivo de la nación y de los gobiernos autonómicos a los sectores más castigados por esta pavorosa crisis, a la que todavía no se le ve un final cercano, pero no podemos ocultar una realidad palmaria, incontestable: la inyección de dinero público a través de mecanismos-puente es insuficiente. Por eso, entendemos –no somos los únicos– que llegó la hora de las ayudas directas a las empresas viables. Es el urgente balón de oxígeno que necesita la economía española para salir de la uci. Retrasarlo puede ser fatal para miles de empresarios y millones de trabajadores.