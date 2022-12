Saber ganar demuestra también la categoría

GRANDEZA El argentino Diego Simeone, que celebró estos días como todos su paisanos del país austral el Mundial conseguido en Catar con los excesos propios del fútbol, dio esta semana todo un ejemplo de saber estar en su visita al ayuntamiento ourensano de O Caballiño, donde su Atlético de Madrid disputó su partido de Copa del Rey contra una de las revelaciones de este campeonato, el Arenteiro. El Cholo demostró humildad y que el éxito no se le subió a la cabeza, dejando una imagen impecable. Al contrario de los seleccionados argentinos, que no estuvieron todo lo finos y educados que deberían en sus celebraciones tras su victoria en el Mundial, Simeone piropeó al equipo ourensano, que siendo de mucha menor categoría jugó de tú a tú al club que hace sólo dos años ganó la Liga. Saber ganar a veces no es fácil y el Cholo sí supo hacerlo.