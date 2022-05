Sabotajes intolerables que intentan boicotear a una ciudad

HAY ACTITUDES que resultan absolutamente intolerables y que descalifican a quien las lleva a cabo. Que unos desalmados se hayan dedicado a estropear los camiones de la empresa de recogida de basura de la capital gallega, como forma de boicotear un servicio básico, es algo más que una simple tropelía. Quienes lo hicieron eran totalmente conscientes del daño que podían ocasionar. No solo a la empresa, sino a la ciudad. En plenas fiestas de la Ascensión, con la ciudad hasta los topes de vecinos y turistas, pretender destrozar la imagen de la capital gallega no solo es un delito deleznable, sino una irresponsabilidad. La edil de Medio Ambiente, Mila Castro, se desplazó hasta la nave del Tambre donde destrozaron siete vehículos. Tras varias horas de esfuerzo finalmente pudieron arreglarse unos cuantos sobre la marcha y, aprovechando también los que no resultaron afectados, el servicio de recogida se pudo llevar a cabo con normalidad. La ciudad no sufrió al final las consecuencias de ese acto vandálico, como pretendían sus autores. Pero más allá de que se minimizaran los resultados negativos, que pudieron ser mucho peores, el sabotaje y quienes lo realizaron no deben quedar impunes. Ni la justicia ni la propia ciudad pueden aceptar chantajes o amenazas. La actitud firme de la empresa y sobre todo del Ayuntamiento compostelano acabarán con este tipo de delitos, que desde luego no deberían conseguir jamás su finalidad. Santiago, como capital, estará siempre muy por encima de estos individuos que pretenden conseguir determinados fines a costa de los demás. Beatriz Castro. Periodista