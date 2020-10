Saen á luz pezas de fai 2.000 anos no castro das Barreiras

ARQUEÓLOGO. Hoxe cúmprense dez anos do comezo das escavacións no castro das Barreiras, de Vimianzo, un xacemento con máis de 2.000 anos de antigüidade que, pouco a pouco, volve a ver a luz grazas ao labor do arqueólogo Tito Concheiro e o seu equipo de profesionais. Na campaña que vén de rematar atoparon máis de 20.000 fragmentos cerámicos grazas ao descubremento dun vertedoiro, descubriron parte doutra vivenda e confirmaron que o poboado castrexo está protexido por unha monumental muralla escalonada que, no punto máis elevado acada os seis metros de altura. “Cada campaña é unha sorpresa, e as Barreiras é unha castro con moita personalidade, non hai practicamente comparación con ningún que teñamos visto”, asegura Concheiro. Dous milenios de historia que agora son un valor de presente e futuro.