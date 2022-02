Salir a la calle para buscar a España

lástima que no “hubiese elecciones” estos días, como bien señaló la gallega María José de Pazo, harta de rabia e impotencia ante un comportamiento que no sólo ella considera inapropiado por parte del Gobierno central. Ayer, como otras 12 familias, la suya confirmó la peor noticia dentro de la cruda pesadilla que llegó tras el catastrófico naufragio del Villa de Pitanxo. Su padre, Francisco de Pazo Villanueva, querido y añorado en Marín, sigue en el mar sin que nadie esté buscándolo. Normal, que independientemente de las condiciones meteorológicas que haya en Terranova, esta hija se sienta desamparada por el Ejecutivo de su país, que lejos de enviar medios propios para emprender una búsqueda más que reclamada se ha decantado por esperar a que el temporal amaine y sean las autoridades canadienses quienes prosigan con el rastreo. A sus ojos, pero según el parecer de muchos, Moncloa debería hacer más de lo que hace: más que dar las gracias a Canadá y enviar un avión para repatriar a las víctimas. Sería el colmo que no lo hiciese. Por eso, entendiendo su sufrimiento, también es justificable que se pregunte “¿Dónde está España?”. Con este interrogante por delante, muchas personas saldrán a la calle hoy a manifestarse... A intentar responder esa cuestión... A buscar a España, para ver si la encuentran y así ver si esta decide buscar a lo suyos. Porque “sabemos que no están vivos, pero les queremos aquí igualmente”.