Sánchez, Feijóo, Biden y los once mil millones

en la guerra invisible –el Gobierno de la nación intenta convencernos de que no existe lo evidente– por controlar el reparto de los once mil millones del decreto de ayudas a las empresas, que mañana se aprobará por fin en un Consejo de Ministros extraordinario, no hay buenos y malos, aunque el resultado final nos tenga en ascuas. Nos explicamos: hacen bien los ministros podemitas en defender que se destine un paquete importante a ayudas directas no reembolsables –parece que rondará los cinco mil millones–, pero hacen mal en intentar descarrilar la cogobernanza de los fondos con las autonomías, en cuyas administraciones el peso de Unidas Podemos es anecdótico; hacen bien los ministros socialistas en diseñar ayudas selectivas, muy focalizadas y con objetivos definidos, pero hacen mal en meter el reparto milmillonario en un complicadísimo laberinto burocrático. Que hay guerra en el Ejecutivo de coalición –otra más y van...– lo confirma la respuesta de la vicepresidenta Nadia Calviño a las maniobras podemitas: “Esto no es una subasta ni se resuelve con un tuit”. Podría decirlo más alto, pero no más claro. La coruñesa que defiende en el Gobierno de España las esencias de la ortodoxia económica made in Bruselas, pelea para que las ayudas directas se inyecten en empresas que justifiquen una caída de facturación del 30 %, y que se destinen a gastos fijos y a rebajar deuda. En Galicia, Xunta, oposición y agentes sociales siguen con especial atención el desenlace de un sainete del que dependen el futuro inmediato de miles de empresas y cientos de miles de empleos. Preocupa aquí la imagen de improvisación que traslada a la opinión pública el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y preocupa todavía más que no haya salido de la caja del Estado ni un triste euro en ayudas directas, un año después de la brutal irrupción de la pandemia. Está a tiempo el inquilino de La Moncloa de inspirarse en los planes de rescate activados por Feijóo, aplaudidos por sindicatos y patronal. También lo está de seguir las recetas de la CEG, desde el sentidiño: transparencia y rapidez para adoptar decisiones, dejando de lado los intereses partidistas y eliminando trabas burocráticas. Y si se le queda corto el modelo gallego, puede mirar hacia Estados Unidos. Allí, Biden redobla su apuesta por las políticas expansivas con un ambicioso plan anticrisis, regado con 1,9 billones de dólares y con un inequívoco barniz social de apoyo a la clase trabajadora. Mañana sabremos quién gana la guerra invisible de los once mil millones. Si no es España, sin etiquetas, mala cosa.