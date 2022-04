Sánchez gana la batalla del armamento

Cuando se desató el conflicto bélico tras invasión rusa en Ucrania, el Gobierno de España también vivió una particular lucha interna. Afortunadamente no hubo intercambio de misiles entre PSOE y Unidas Podemos, como por desgracia sí sucede en el país del Este, pero el combate dialéctico fue lo suficientemente intenso como para abrir profundas grietas entre ambos socios. El presidente, que en un principio trató de evitar el choque con los morados, raudos en agitar la bandera del “no a la guerra”, hizo auténticos ejercicios de funambulismo durante una entrevista en TVE para tratar de quedar bien con los que le instaban a prestar ayuda a los agredidos frente a los agresores en forma de fusiles o lanzagranadas y también con los muy pacifistas Yolanda Díaz, Ione Belarra o Pablo Echenique, que le exhortaban a apurar la vía diplomática, despreciada mil veces por Vladimir Putin. Pedro Sánchez, atrapado entre la espada y la pared, optó por prometer “material defensivo” y ayuda humanitaria”, pero la presión de la UE –vía serias advertencias por teléfono de José Borrell–, forzaron una drástica rectificación en pocas horas. La posición de España cambió radicalmente, en consonancia con los países del entorno, y además de vendas, mercromina o chalecos antibalas se envió todo tipo de munición. Desde entonces, aquella agria polémica entre compañeros del Consejo de Ministros fue diluyéndose, hasta el punto en que en su visita de este jueves a Volodímir Zelenski, el inquilino de La Moncloa, conmovido por el horror que pudo comprobar en persona en las calles de Borodianka, anunció que a través del buque de la Armada Ysabel nuestro país proporcionará el mayor cargamento de ayuda militar realizada hasta el momento, con más de 200 toneladas en equipos. Consciente de que una visita como esta no se puede saldar solo con una foto para colgar en Twitter, sino que debe traducirse en apoyo tangible, Sánchez parece despojado de cualquier complejo en relación a sus aliados por el envío de armamento ni miedo a posibles consecuencias políticas conocedor –como buen mandatario al que siempre le gusta tener las encuestas a mano– que más del setenta por ciento de la opinión pública está completamente a favor. Siempre habrá motivos para la critica y surgirán nuevas batallas en la coalición. Pero esta, el líder socialista la tiene del todo ganada.