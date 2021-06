Sánchez, máster en manipulación

HAY QUE RECONOCER que la izquierda tiene un poder de comunicación mucho más poderoso que las fuerzas de centro o de derecha. Y una habilidad infinitamente superior a la hora de defender un argumento, por chirriante que sea, o para darle la vuelta a cualquier tortilla que se había empezado a cocinar de una forma totalmente diferente y ante infinidad de testigos. Esta pericia la hemos podido comprobar de nuevo con el espinoso asunto de los indultos a los condenados por el proceso separatista de Cataluña, de forma que lo al principio parecía una iniciativa inadmisible se ha ido convirtiendo, por efecto de una estudiada campaña propagandística, en una resolución mucho más aceptada a nivel general tras calar poco a poco la idea de que se trata de la mejor fórmula para evitar la ruptura del país. Da nada sirvió que el Tribunal Supremo emitiese un demoledor informe sobre la inconveniencia de conceder el perdón a quienes, lejos de mostrar arrepentimiento, amenazan con cometer el mismo delito, y tampoco tuvo efecto la tromba de críticas que el Gobierno ha recibido por parte de influyentes políticos e intelectuales, entre ellos muchos socialistas. Al final, el aparato mediático de Pedro Sánchez ha logrado ganar una batalla ideológica que buena parte del país tachaba de inaceptable hace apenas dos telediarios. La base de todo el proceso consistió en fabricar un relato -ahora las antiguas milongas se denominan así- con visos de credibilidad y para ello la estrategia inicial se basó en ir lanzando mensajes sobre la conveniencia, no basada en intereses particulares sino de “utilidad pública”, de dar un caramelito a los independentistas. Paralelamente se fueron deslizando consignas relacionadas con el hecho de nos encontrábamos no ante políticos presos, sino ante presos políticos que fueron encarcelados por defender sus ideas en un país con una legislación anticuada en torno a los delitos de sedición y rebelión. Muy pronto, infinidad de tertulianos empezaron a manejar el concepto de la indeseable “judicialización de la política”. Una vez abonado el terreno, llegó el momento de afrontar el reto más difícil, no otro que hacer calar el mensaje de que solo los seguidores del conservadurismo más rancio o de la extrema derecha se oponen a dar pasos tendentes hacia la concordia interterritorial... y de repente todos los asistentes a la manifestación de Colón se convirtieron en unos fascistas de tomo y lomo. Hoy, Pedro Sánchez presentará su plan de indultos ante la “sociedad civil” catalana y recibirá miles de alabanzas por su valentía política y sus deseos de reducir la crispación. Pondrá así el punto y final a un “relato” que deberá estudiarse en las futuros másteres de comunicación. Perdón, de manipulación.