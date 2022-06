Sánchez mueve ficha

SI COMO SOSTIENE EL PARTIDO POPULAR, al que puede no faltarle razón, el paquete de medidas anticrisis detallado ayer por el presidente Pedro Sánchez es la reacción inmediata a la abrumadora victoria electoral de Juanma Moreno para seguir en San Telmo, no estaría de más agradecer a los andaluces el resultado del 19-J. Fuese o no la derrota electoral el acicate que necesitaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez, era perentoria la necesidad de tomar nuevas medidas para intentar frenar la inflación y paliar las dificultades que atraviesan muchas familias y empresas con la soga al cuello por el alza de los combustibles, las materias primas y demás detonantes de una crisis que empieza a ser muy preocupante. La extraordinaria incertidumbre sobre la economía española y europea de la que habló ayer el presidente, muy preocupado de que cale entre los españoles el mensaje de que es él y su gobierno quienes luchan por las clases menos pudientes y aquellos que peor lo están pasando. Pedro Sánchez no ha tardado tanto como José Luis Rodríguez Zapatero en reconocer que la crisis es crisis aunque no se la quiera llamar así. Pero existe el temor de que las medidas anunciadas ayer a bombo y platillo lleguen ya tarde y resulten insuficientes. Aún con todo, conviene alegrarse de que el Gobierno no permanezca de brazos cruzados y haya aceptado, por fin, algunas de las medidas que reclamaba la oposición desde hace tiempo, como la rebaja del IVA de la luz al 5 %. Incremento del 15 % en las pensiones no contributivas, un cheque de doscientos euros para personas con bajos ingresos o la reducción en un 50 % del coste de los abonos para el transporte estatal son otras de las medidas anticrisis anunciadas por Sánchez y, en general, bien recibidas. Algunas otras generan más controversia, como el descuento del 30 por ciento en el transporte de competencia autonómica, porque se carga a las comunidades parte de su financiación, el clásico yo invito y tú también pagas. Luego está el anunciado impuesto a las empresas eléctricas y petroleras por los beneficios extraordinarios, una concesión a Unidas Podemos que, aún pareciendo justa, puede quedar en entredicho. No vaya a ser, como acostumbra a ocurrir, que en una especie de efecto bumeran haga que el nuevo gravamen acabe repercutiendo en la factura que pagamos todos. Sánchez ha movido ficha. Veremos si da resultado.