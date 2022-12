Sánchez piensa en las familias... y en las urnas

Nunca es tarde si la dicha es buena. Por eso, aunque el Gobierno se resistió con uñas y dientes a bajar impuestos –a pesar de que los precios de la alimentación llevan más de un año de escalada hasta niveles históricos–, hay que aplaudir la decisión de Moncloa de anunciar ¡por fin! recortes del IVA en determinados productos y su supresión en el caso de los de primera necesidad. Se trata de una de las medidas estrella dentro del tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, que entrará en vigor el próximo uno de enero. A mayores, para recibir un ejercicio en el que se celebrarán elecciones locales, autonómicas y generales –en las que el PP parte por delante en todas las encuestas menos en la del CIS de Tezanos–, Pedro Sánchez anunció también la congelación de los alquileres y un cheque comida de 200 euros para las familias vulnerables que no perciban el Ingreso Mínimo Vital, con nada menos que 4,2 millones de personas potencialmente beneficiarias que a partir de ahora tienen un motivo más para simpatizar con el presidente. Dentro de este generoso paquete se incluye, asimismo, una línea de subvenciones a los agricultores para compensar el encarecimiento de los fertilizantes o la prórroga de los abonos gratuitos durante todo 2023 para viajar en Cercanías, Media Distancia y Rodalies. Lo que sí se elimina sin tener en cuenta la renta, excepto para los profesionales del transporte, el campo o la pesca, es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Un pequeño palo para casas con salarios modestos o algún miembro en paro donde el coche no es un lujo sino una necesidad. Tampoco se congelan los peajes de la AP-9 y de la AP-53, aunque sí se limita la subida al 4 % frente al 9 % previsto. Dos cuestiones polémicas que, con todo, no invalidan el esfuerzo por aliviar el quebradero de cabeza que supone el desbocado IPC para muchísimos españoles. Abaratar la cesta de la compra era necesario. Es innegable. No obstante, si se tiene en cuenta que el encarecimiento de los productos dejó en las arcas públicas más de 33.000 millones de excedente de recaudación... ¿por qué se esperó al último minuto, como denunció Cuca Gamarra, para articular acciones de calado? ¿Tendrá que ver el momento con la proximidad de la cita con las urnas? Algún que otro malpensado creerá que sí. Y ya lo dice el refrán: piensa mal y acertarás.