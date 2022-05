Sangría de la leche entre las granjas

Producir un litro de leche costaba a finales del año pasado 36 céntimos de euro; en febrero de este año, según un estudio de la Fundación Juana de Vega y la Consellería do Medio Rural, ese dato alcanzaba ya los 40 céntimos. En la actualidad... a saber, pero seguro que hablamos ya de 42 ó 44. El caso es que los últimos datos oficiales del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), también del pasado mes de febrero, apuntan a que en España las industrias abonaron, de media, a 0,338 euros el litro de este alimento, cifra que en Galicia se reduce a 0,327. Estábamos ya, por aquel entonces, más de siete céntimos de euro por debajo del nivel que garantiza no estar vendiendo a pérdidas a los ganaderos lácteos. Con estas cifras, no es de extrañar que cada vez cierren más explotaciones. La sangría blanca continúa, y si en el conjunto de las comunidades autónomas eran 12.673 los productores que declaraban entregas al FEGA en marzo de 2021, ahora ya están por debajo de los doce mil. Setenta se pierden cada mes, y casi la mitad de las que desaparecen son gallegas: de 7.049 hace un año a menos de 6.700. Las estamos perdiendo a un ritmo de una granja al día. Esperemos que los cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria confirmados este martes, que permitirán modificar los contratos de más de 6 meses cuando lleven 3 vendiendo por debajo del coste funcione. No hay alternativa.