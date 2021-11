Savia nueva en la Catedral de Santiago

ESPERABA como agua de mayo el Cabildo de la Catedral de Santiago un refuerzo en sus filas que al fin ha llegado. El órgano de gobierno de la seo metropolitana pedía a gritos desde hace mucho tiempo nuevos soldados para hacer frente a los retos que surgen a diario en un santuario que es meta de cientos de miles de peregrinos de todo el mundo. El Cabildo es custodio del sepulcro del Apóstol y también de una Casa que debe estar siempre abierta y ofrecer una acogida a la altura de las circunstancias. Por eso el arzobispo, monseñor Julián Barrio, acaba de nombrar cinco nuevos canónigos, atendiendo así a una reivindicación del propio colegio de capitulares, de la que también se hizo eco EL CORREO GALLEGO en más de una ocasión. Llega savia nueva a la Catedral, la que tanto se necesitaba después de la impresionante restauración que se llevó a cabo en los últimos años. Manifestaba ayer su gran alegría por esta noticia el deán, José Fernández Lago, quien desde su toma de posesión se marcó como objetivo potenciar la atención espiritual a todas las personas que vienen a Compostela para abrazar al santo. Con cercanía y palabras sencillas. Confía ahora en que los cinco sacerdotes que se suman a su equipo le ayuden en esta misión y aporten nuevas ideas que permitan enriquecer la actividad de la basílica. Claro que sí, siempre se puede mejorar. No obstante, también creemos que han de contribuir a otra labor indispensable, que no es otra que la recuperación del peso institucional que el Cabildo, y solo el Cabildo, ostentó históricamente y ha de ostentar en la capital de Galicia. No cabe duda de que esta bocanada de aire fresco servirá para dar un paso adelante hacia una gestión óptima y colegial del templo catedralicio, sin personalismos ni protagonismos fuera de lugar. Con esto, solo cabe aplaudir la acertada decisión del titular de la Mitra compostelana y desear a los nuevos capitulares frutos abundantes en la tarea que emprenden. Con la ayuda de Dios y del Apóstol Santiago.