¿Se avecinan tiempos convulsos?

Americanadas como el Black Friday nos pueden echar un capote para ver calles y tiendas abarrotadas, para tratar de convencernos de que todo está bien y que la vida es de color de rosas. Porque mientras se respire una alegría que consiga contagiarnos a todos y nos anime a gastar lo que tenemos —y también lo que no— todo va bien. ¿Es para tirar cohetes? No lo sabemos. Pero desde luego debería preocuparnos la que se nos viene encima. Que vendrá. Nadie puede negar que no se ha percibido en las carteras la subida de la cesta de la compra, el encarecimiento del combustible cada vez que acudimos a una gasolinera, o los dos euros que han subido los menús del día en cualquier polígono industrial donde trabajemos curritos. Todo ha subido, todo, y nuestros salarios siguen siendo los mismos. Somos más pobres, ni más ni menos, y matemáticamente ello va a conllevar un resentimiento en el consumo. Tarde o temprano ocurrirá, y toda la alegría de las compras se vendrá abajo de un manotazo. Y habrá quien se eche las manos a la cabeza cuando compruebe que su tarjeta de crédito está desbordada y que la elección se basa en comer o pagar las deudas. Ya sabemos que esta es la más pesimista o agorera de las previsiones, pero debemos estar preparados, porque ya hemos vivido tiempos convulsos, sabemos lo que son; y pueden volver. Más pronto que tarde. De ello nos avisan los mercados y quienes saben de economía. No nos lancemos a comprar lo innecesario cuando nos abruma la incertidumbre. Ya lo ha advertido Jeff Bezos: prudencia a la hora de cambiar de tele o coche.