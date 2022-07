Seguir pedaleando para no caerse

A la vista de las encuestas y del resultado de las elecciones en Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, el presidente del Gobierno podía tomar dos caminos para encarar el Debate sobre el estado de la Nación: uno –probablemente el más difícil para él, pero el mejor para España–, sería dejar la autocomplacencia a un lado y hacer propósito de enmienda. Optar por un discurso crítico, asumir las equivocaciones y emprender un rumbo diferente. El otro consistiría en presentarse ante la sociedad como una víctima de las siete plagas de Egipto, echar la culpa de todo a Putin, a la pandemia o a la oposición y enrocarse en medidas muy populistas pero de corto alcance para contentar a Podemos y a sus socios parlamentarios, con la única esperanza de poder revalidar la mayoría frankenstein en las urnas. ¿Cuál eligió Pedro Sánchez finalmente? Pues a tenor de sus intervenciones, está claro que el segundo. La vía de la huida hacia adelante y la demagogia para obtener el aplauso fácil, pero que no va a aportar soluciones de fondo. La receta propuesta es de nuevo la de más gasto público, anuncios sacados de la manga a última hora y hachazos fiscales a bancos y energéticas a fin de presentarse como el azote de los “poderosos” que conspiran en su contra. Un sablazo con el que espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años, cuyo simple anuncio ya provocó la caída del Ibex y que acabará, sin ninguna duda, repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos. Medidas de marcado carácter ideológico con las que pretende hacer un guiño a los votantes de izquierda, mientras da un portazo a negociar con Alberto Núñez Feijóo –a quien veladamente calificó de ”curandero” que sólo busca su beneficio– una renovación definitiva del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Ante un balance económico desolador, con el IPC por encima del 10 % y sus fórmulas para tratar de abaratar la energía o los combustibles caídas en saco roto, el líder del PSOE atraviesa su peor momento desde que alcanzó La Moncloa. Para salir a flote e intentar tomar cierto impulso se agarra a las becas o la gratuidad de los trenes, con un relato más propagandístico que real. Sánchez, como dijo este martes en el Congreso, “va a por todas”, aunque con más corazón que cabeza. Como un ciclista que ya no puede con las piernas, pero que si quiere seguir encima del sillín no puede dejar de pedalear.