Seguirá entre nosotros para siempre

necesitamos escuchar mensajes de esperanza como el respirar, y van llegando: estamos en el principio del fin de la pandemia, proclama Pedro Sánchez; el final está más cerca, anuncia Salvador Illa. Pero también debemos mantener la cabeza fría para que los árboles de las vacunas no nos tapen el bosque de los destrozos del coronavirus. El gran reto a cortísimo plazo es, insistimos, salvar la Navidad hasta donde sea posible sin poner en riesgo la salud pública. La desescalada que se adivina deberá hacerse con prudencia y con una hoja de ruta cuyos protocolos básicos de restricciones sean compartidos por todas las comunidades autónomas: pensar en diecisiete navidades diferentes es un lujo que no nos podemos consentir. Que no va a ser fácil lo constatamos este miércoles pasado en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tuvo que darse otra semana para tratar de consensuar un plan de recomendaciones. Las distancias entre unos y otros las ejemplifican Euskadi y Galicia: Urkullu quiere menos permisividad y que los niños computen para el cupo de las cenas navideñas, mientras que Feijóo prefiere limitar las reuniones por unidades familiares y no por número de personas, y que los menores de diez años no cuenten como adultos. En cualquier caso, nos quedamos con la receta del inquilino de Monte Pío: no improvisar. Es exactamente lo que pide esta compleja situación, en el momento crítico de la segunda ola y todavía con cifras de transmisión comunitaria demasiado altas para permitirnos alegrías irresponsables. La solicitud de Ana Pastor, experimentada exministra de Sanidad en los gobiernos del PP, para hacer test masivos antes de las fiestas de diciembre va en la dirección correcta, lo mismo que la recomendación de Illa para que seamos capaces de construir unas navidades distintas. En tanto en cuanto no se active la estrategia de vacunación masiva –comenzará en enero, sí, pero no cogerá ritmo hasta la primavera y se prolongará hasta pasado el verano–, lo que toca es prudencia, contención y responsabilidad. Tenemos que saber que este virus ha llegado para quedarse, que seguirá entre nosotros para siempre, y actuar en consecuencia. La predicción en El País de Ian Lipkin, director del Centro de Infección e Inmunidad de la Universidad de Columbia, es inquietante: “No creo que la vida vuelva a ser del todo normal”. Lo que nos receta el prestigioso epidemiólogo es que aprendamos a convivir con entre los trescientos mil y el millón de virus desconocidos que pueden infectarnos. Mirar hacia otro lado, bajar la guardia, sería tanto como firmar nuestra sentencia de muerte.