Seguridad, mucha; dinero, ni una perra gorda

es lógico que el autodenominado Gobierno progresista no tenga tiempo para preocuparse del Xacobeo. Bastante ocupado está en ver cómo vende al conjunto del país los indultos que pretende conceder a los condenados por el procés como para perder ni un solo minuto en promocionar una celebración que tiene su epicentro en una tierra tan poco conflictiva como Galicia. Lo único que ahora quita el sueño a Pedro Sánchez, tras liberarse de su incendiario compañero de cama, es la obligación de asistir a clases nocturnas para estudiar bien la estrategia a seguir en las tierras gobernadas por Pere Aragonés. Y lograr el reto imposible de quedar bien con los secesionistas catalanes sin que la operación suponga echarse encima al resto de los españoles que aún confían en la Constitución y en el Estado de Derecho. Así que, por favor, vamos a dejar que se centre en las cosas que de verdad importan –le importan a él, claro– y paremos ya de importunarle con asuntos de tercera división, como ha hecho el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al recordarle que de momento no ha cumplido ni una sola de las promesas que en los últimos meses realizaron sus ministros, delegados del Gobierno y secretarios de estado en torno al Año Santo compostelano. Sobre todo en el tema relacionado con el dinero, que es lo que realmente importa –nos importa, claro–. En estas tierras tranquilas y sensatas seguimos, pues, a velas vir en torno a las inversiones previstas por el Ejecutivo. Y continuamos peregrinando solos a la espera de que nos caigan del cielo algunas migajas. Eso sí, sabemos de sobra que, aunque caminemos en soledad, lo haremos la mar de protegidos. De hecho, ayer nos volvieron a vender el cacareado plan de seguridad del Camino. Sería bueno que repitiesen la operación dentro de quince días, por si no nos ha quedado la cosa clara.

BEATRIZ CASTRO/Periodista