Sempre con Galicia

CATRO DÉCADAS é tempo máis que suficiente como para cualificar cun notable alto o desenvolvemento do Estatuto de Autonomía de Galicia, pero ao mesmo tempo este aniversario debería servir para reflexionar sobre o ocurrido e sentar as bases dunha necesaria actualización, obrigada a converterse en reforma, dun sistema que conta co respaldo maioritario da sociedade galega. Naceu con moitos problemas, e non poucas cambadelas, o vello soño dos integrantes da Xeración Nós, resumido nas demandas de Alfonso Daniel R. Castelao de que a nosa comunidade tivese a capacidade de autogobernarse, non só de ditar normas no seu idioma oficial, senón tamén “cunha autonomía que ao facultar o Goberno ao mellor aproveitamento dos recursos propios, naturais e humanos, terá que posibilitar o desenvolvemento económico de Galicia” (Sempre en Galiza). É difícil de esquecer obstáculos externos, como o basto intento da UCD de introducir aquela transitoria terceira que situaba ao Estatuto galego do 78 varios chanzos por baixo dos de Euskadi e Catalunya ou os atrasos na tramitación das leis (vascos e cataláns celebraron as primeiras autonómicas ano e medio antes que os galegos), e internos, cunha abstención no referendo do 71,75 fronte ao 40% que rondaban as outras dúas nacionalidades históricas. Nese intre acuñouse o termo aldraxe que, por desgraza, segue perdurando no tempo, tanto no aspecto político como sobre todo no económico. E exemplos recentes hai. No primeiro caso, os partidos que hoxe gobernan en Madrid recorren iniciativas (léase a lei galega de saúde ou o certificado dixital de vacinación) que apoian no País Vasco. Do segundo, a lista de discriminacións non deixa de medrar: desmantélase a nosa industria, marxínasenos nos proxectos europeos, non se teñen en conta as particularidades da poboación, adíanse infraestruturas e ata os galegos contribuímos a pagar o rescate das autoestradas crebadas noutras rexións mentres seguimos abonando as peaxes máis caras do país. Certo é que o Estatuto que cumpriu 40 anos ten vixencia e situou esta comunidade a un nivel de autogoberno que sempre soñaron (e desexaron) os patriarcas da Xeración Nós, pero bo sería reflexionar sobre a nosa posición real nuns momentos nos que os verdadeiros poderes políticos e económicos están instalados lonxe desta terra e mirando sempre cara a outros lados. Será que se está aplicando de facto o espírito daquela transitoria terceira que os pactos do Hostal evitaron que a súa letra figurase no texto final da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril? Hai outros problemas prioritarios, pero non sería mal momento para abrir un debate que sitúe a Galicia no lugar que lle corresponde. Sen aldraxes.