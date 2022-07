‘Sentidiño’ de Estado

Que una parte del Gobierno organice la cumbre de la OTAN en Madrid y otra parte se manifieste en contra de la cita puede parecer una broma. Sin embargo, esto es lo que sucedió en España. El ala socialista del Ejecutivo está comprometida con la Alianza Atlántica, como demuestra con el envío de armas a Ucrania y la promesa del presidente de incrementar el gasto en Defensa hasta el 2 % del PIB. Sin embargo, la pata de Podemos e Izquierda Unida nunca ocultó que es más partidaria de abandonar este selecto club, al que países como Finlandia o Suecia llaman ahora a la puerta desesperados ante la amenaza creciente de Vladimir Putin. En este contexto, la invitación que Alberto Núñez Feijóo hizo este sábado a La Moncloa para hablar “en serio” sobre cómo combatir la inflación puede parecer un ejercicio de optimismo desbocado. Sin embargo, el de Os Peares no pierde la esperanza. Al mismo que Pedro Sánchez, lejos de hacer autocrítica por situarnos a la cabeza de Europa del IPC –con un incremento del 10,2% interanual en junio–, presume de sus medidas anticrisis, el líder del PP, a la vista de que no están funcionando, le tiende la mano poniendo a su disposición un completo y estudiado plan que incluye actuaciones como bajar impuestos, en especial a las familias que menos ganan, y recortar el gasto superfluo en el Ejecutivo de los 22 ministerios. Que el incremento masivo en el precio de los hidrocarburos, la comida o la luz están ayudando a llenar las arcas públicas a través de tributos al consumo como el IVA es un hecho. Por lo tanto, el planteamiento popular de devolver a los hogares parte de esos fondos recaudados de más no debería sonar tan raro. Pero lejos de reconocerlo, el también secretario general del PSOE sigue dando largas y encaminándonos cada vez con más claridad hacia la recesión, según vaticina más de un experto. Peleas entre socios de coalición, anuncios grandilocuentes con un efecto mínimo o nulo –como el famoso tope al precio del gas o la bonificación de 0,20 € a los combustibles – y conspiraciones imaginarias contra el poder son hoy el pan nuestro de cada día . Una dinámica que sólo se puede romper con el “sentidiño” que afortunadamente domina en la política autonómica y que el extitular de la Xunta volvió a reivindicar ayer. Sentidiño gallego, que bien vendría cuanto antes aplicar a nivel de Estado.