Septiembre también viene caliente a nivel político

Tanto Galicia como el conjunto de España están sufriendo un verano tórrido. El tiempo seco y las altas temperaturas hacen sudar de lo lindo a los ciudadanos, que si no tenían ya bastante con la guerra de Ucrania y el aumento generalizado de los precios, se las han de ver a mayores con la sequía y los incendios causados por la ausencia de lluvias y el repunte del mercurio. Con el país mirando al cielo a la espera de que refresque, las previsiones meteorológicas señalan que el próximo mes el sol va a seguir apretando. ¿Y qué pasa con las perspectivas de cara al inicio del curso político? Pues a la vista de los primeros indicios, lejos de enfriarse los ánimos, todo apunta a que el Congreso, con un ojo puesto en las elecciones generales, va a ser también una olla a presión. Con el tan cacareado pacto de rentas para combatir la inflación todavía fuera del mapa de isobaras y el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) derretido tras la marcha de Pablo Casado, donde saltan chispas ahora en la relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición es en torno al real decreto ley que impuso las primeras medidas de ahorro energético. Un paquete de actuaciones, que incluye el apagado de escaparates o modular la temperatura del aire acondicionado y la calefacción, que lejos de concitar consensos va a contar si nada lo remedia, como anunció este lunes el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, con el voto en contra del PP. No en vano, los del charrán solo ven un cúmulo de frivolidades, como la propuesta de Pedro Sánchez de “quitarse la corbata”, apelando al Ejecutivo a que rectifique hoy mismo en el Consejo de Ministros si no quiere que quien decida al final sea al Tribunal Constitucional, como amenaza Isabel Díaz Ayuso. Improvisación o populismo son los calificativos empleados que ayudan a caldear el clima, mientras desde La Moncloa a quien se empeñan en abrasar sus ministras es a Feijóo. Madrid está que arde, pero Santiago tampoco es un témpano de hielo, como demostraron este lunes los portavoces parlamentarios del PPdeG, PSdeG y Bloque. El estado de salud de la sanidad, los reproches a la “fuga de cerebros” o las apelaciones a consensos complejos de conseguir son el presagio de lo que nos espera en la Cámara do Hórreo en el período de sesiones que empieza: Un septiembre que viene caliente.