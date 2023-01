¿Será posible devolver la credibilidad al TC?

Más allá de que acierte o no en sus decisiones, no hay nada peor para un árbitro que llevar colgado el sambenito de parcial. Es decir, que sus veredictos gocen de poca o nula credibilidad porque todo el mundo da por hecho que están condicionados en función de filias o fobias. Labrarse la confianza a la hora de impartir justicia no es fácil, pues nadie es ajeno a la realidad en la que vive y es imposible no tener más afinidad por unas ideas o por otras. Pero aquellos cuyo voto es decisivo para inclinar la balanza deben dejarse la bufanda y la camiseta en casa y decidir según las normas, al margen de colores. Desgraciadamente, no es esta la percepción que tienen los españoles del Constitucional, siempre condicionado por la división entre las alas conservadora y progresista y cuyos fallos se pueden adivinar en función de cual de los dos frentes tenga la mayoría. Tampoco el nuevo presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, desprende un aura de neutralidad por su proximidad al PSOE. Fiscal General del Estado con el Gobierno de Zapatero, pone ahora el broche de oro a su larga carrera bajo el mandato de Pedro Sánchez. Con admiradores y detractores a partes iguales, su trayectoria no está exenta de polémica. De su boca salió la famosa frase pronunciada durante una tregua de ETA y la negociación del Ejecutivo con la organización en la que afirmaba que había que “mancharse las togas con el polvo del camino”. Entre otras controversias también figura en su hoja

de servicio las desafortunadas críticas a sus compañeros en un borrador de su voto particular contra la sentencia que declaró inconstitucional el primer estado de alarma. “Es extravagante, propia de un lego y un jurista de salón”, dijo. Fue tal el revuelo interno que se vio obligado a salir a disculparse. Pero el daño ya estaba hecho. Con todo, los magistrados del TC tienen la oportunidad de demostrar que en la nueva etapa que se abre las cosas funcionen de distinto modo que hasta ahora. Es decir, que se deje de hablar de bloques, que se ocupen de poner al día los temas pendientes –algunos durante lustros como los recursos sobre la ley del aborto de 2010–, que respeten la institución y que dejen de funcionar como un pseudoparlamento para dedicarse a velar en serio –y no en función de intereses políticos– porque las normas aprobadas por las Cortes no vulneren el texto supremo. Puede sonar a utopía, pero es la única forma que tienen de recuperar el prestigio y la autoridad. ¿Será posible?