Si lo de Mallorca llega a pasar en Madrid...

Los cocineros de la Moncloa deben estar como locos buscando alguna fórmula que desvíe los focos informativos de Mallorca y vuelva a centrarlos en Madrid, que es donde, como todos sabemos, se incumplen de forma sistemática buena parte de las recomendaciones existentes para frenar el coronavirus. ¿Se imaginan cómo hubiesen reaccionado desde el Gobierno central si lo ocurrido en la isla balear en los últimos días hubiese tenido como escenario las calles y parques de la capital de España? Conjeturar al respecto es muy fácil, y a buen seguro los mal pensados acertarían casi de pleno. Así, ahora estaríamos viendo constantemente a la ministra de Sanidad acusando a Isabel Díaz Ayuso y a Martínez Almeida de haber incitado a los jóvenes de nuestro país para acudir a fiestas sin control en las que el contagio era seguro. Y al propio Pedro Sánchez lamentando, con su voz melosa, la nula sensibilidad cívica de unos gobernantes imprudentes que no dudaron en promover espectáculos insanos dirigidos a unos heroicos estudiantes que, después de un curso muy difícil y plagado de incertidumbres, tan solo querían celebrar merecidamente el fin de las actividades académicas no de la forma tabernaria que tanto gusta a los madrileños, sino con grandes dosis de tranquilidad, sostenibilidad, transversalidad y ecologismo inclusivo. Si lo ocurrido en Palma hubiese pasado a la sombra del oso y el madroño, donde el desmadre siempre es mucho mayor que en Barcelona y en otras ciudades regidas por gobernantes “progresistas”, los chefs a las órdenes de Iván Redondo también estarían acusando a Lady Madrid y al regidor municipal de haber secuestrado en hoteles a decenas de alumnos procedentes de toda la plurinación española, y a las puertas de los mismos se habrían montado grandes manifestaciones “antifascistas” a favor de la libertad de los represaliados. Pero como lo sucedido en Palma no es posible achacárselo a Isabel Díaz Ayuso, aunque todo se andará, lo más oportuno ahora es desviar el foco de atención y repetir de forma machacona que Mallorca es un lugar muy seguro para veranear. Lógico, porque al frente del gobierno balear figura una mujer progresista que solo quiere lo mejor para el turismo y para la hostelería de su comunidad, y el Ayuntamiento de Palma también está regido por un socialista comprometido con los empresarios locales. En cuanto al pasado reciente de Francina Armengol, mejor será no recordar que fue pillada tomando copas por Mallorca en pleno confinamiento, todo ello mientras pedía a los ciudadanos más responsabilidad para vencer el coronavirus. Uf, si eso llega a pasar en Madrid...