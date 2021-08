Siempre ganan los vascos y ahora los catalanes

PUBLICABA Josep Martí Blanch una interesante reflexión sobre el papel que juegan Euskadi y Catalunya en la cuestión económica de la política nacional. El periodista catalán escribió sobre la habilidad del PNV –el artículo se titula Siempre ganan los vascos– para pasar por caja cuando el Estado necesitaba que estuviera presente en alguna de sus convocatorias. En este caso se refería a la pasada conferencia de presidentes a la que el lehendakari amagó con no acudir, sin Cataluña estaría descafeinada del todo, pero finalmente estuvo tras la celebración previa de la denominada Comisión Mixta del Concierto en la que, junto a otras reivindicaciones menores, logró que Pedro Sánchez cediera el cobro de nuevos impuestos, como las tasas Google o Tobin; es decir, Íñigo Urkullu fue al bolo de Salamanca pero antes le abonaron el caché. Se lamentaba el articulista de que los cargos de la Generalitat, desde que inventaron el procés, eran incapaces de aprovechar la situación política; es más, el Gobierno saca partido en el resto de España de las rabietas de los independentistas catalanes, que no quieren coexistir con el resto por considerarse superiores. Una estrategia que no da buenos resultados a los gobernantes, empeñados en un envite identitario del que no van a sacar nada. Por eso en esta ocasión el nuevo Govern decidió que era preciso activar la comisión bilateral pero no para hablar de política sino para hacerlo de economía. Lo hizo ante la delicada situación económica por la que atraviesa Cataluña, a la que nadie le otorga crédito en los mercados internacionales, con sus bonos por debajo de la consideración de basura. En el orden de día, dos cuestiones claras: las inversiones del Estado y el traspaso con las partidas económicas correspondientes de 56 competencias, algunas tan importantes como la gestión del aeropuerto de El Prat, becas para todas las etapas de la enseñanza o nuevos tributos al estilo de los vascos. La ministra María Jesús Montero se apresuró en aclarar, excusatio non petita..., que la gestión de los fondos europeos no se iba a tratar en ninguna comisión bilateral. Explicación que no convenció ni a los presidentes populares ni a muchos de los socialistas, muy preocupados todos ellos tanto por el retraso en la entrega del dinero como en los criterios a seguir. Blanch, en su lúcido análisis, reflexionaba sobre si sería conveniente que alguien le recordara a Pedro Sánchez que la cogobernanza no consiste en convocar a lo que supuestamente cogobierna y después hacer lo que le da la real gana. Lo peor es que antes ganaban los vascos y ahora se sumarán los catalanes. Queda claro que los españoles pagaremos dos veces para que Sánchez sobreviva.