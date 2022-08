Sigue en jaque el tráfico por la A-6

dos meses después de que se viniesen abajo dos tableros del viaducto de O Castro de la A-6 y de que se creara un colapso sin precedentes, que mantiene cortada la conexión norte por autovía de Galicia con la Meseta, el Ministerio de Transportes inicia hoy los trabajos de desmontaje de uno de los vanos del viaducto. Pero quizás esto no sea lo que más preocupa en estos momentos a las personas que se beneficiaban a diario de un puente que se había construido hace más de veinte años. El punto de mira está en la falta de alternativas para la circulación y tendremos aún que esperar hasta el mes de octubre para ver si realmente se crea un desvío que aproveche el túnel de la A-6 y enlace en sentido Madrid para salvar el centro de Pedrafita, por donde en los últimos días pasaron miles de vehículos ocasionando grandes atascos. Transporte y Xunta coinciden en que esta situación supone un impacto tremendo y gravísimo para la comunidad gallega, y que hay que solucionarlo cuanto antes. Pero a veces no todo va tan rápido como nos gustaría. El Gobierno habló en su día de que un plazo de nueve meses a partir de septiembre podría ser un horizonte razonable para que se pueda volviera a circular en bidireccional por el viaducto que sigue en pie. Pero siempre pueden surgir complicaciones y como ejemplo tenemos que la previsión de que los trenes Avril entraran este verano en Galicia no se cumplió.