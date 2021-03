Sin chequera no habrá recuperación

seguimos sin saber cómo va a llegar a los sectores más devastados por los zarpazos de la pandemia sanitaria el nuevo paquete de ayudas, esos once mil millones de euros que Pedro Sánchez anunció por sorpresa la pasada semana, desde la tribuna del Congreso de los Diputados nada menos. Es lo que tiene esta manera de hacer política, que a los gobernantes les preocupa mucho tener siempre a mano conejos para sacarlos de la chistera, pero muy poco cómo alimentarlos para que no se mueran de hambre y los gobernados nos quedemos a dos velas. El caso es que lo que más importa, saber de qué manera regará esa lluvia milmillonaria el tejido productivo, continúa en el limbo. Lo que reclaman la hostelería, el comercio, el turismo, las pymes y los autónomos son ayudas directas, cheques, y en lo que parece estar pensando el Gobierno de la nación es en un plan que contribuya a reforzar la solvencia de las pequeñas empresas, por un lado, y en colgar en la mochila de las comunidades autónomas las transferencias directas que amortigüen el brutal desplome de ingresos. En resumidas cuentas, el debate sigue abierto y corremos el riesgo cierto de que, unos por otros, la casa quede a medio barrer, en el mejor de los casos, mientras las patronales advierten de que la capacidad financiera de las autonomías será insuficiente para que la economía levante cabeza. La cruda realidad nos dice que los paraguas de los ERTE y de los créditos ICO consiguieron evitar a duras penas, por ahora, la destrucción masiva de empleo y el cierre en cascada de empresas, pero también que los tres planes de apoyo a los sectores más golpeados por el COVID han sido insuficientes, y que lo que los empresarios necesitan para apuntalar la recuperación son ayudas directas. El Ejecutivo de coalición responde a las evidencias –¿no le produce sonrojo que el BCE señale a España como el país más renuente a tirar de chequera?– pasándoles a las comunidades la patata caliente. Los ministerios de Economía y de Hacienda las emplazan a utilizar ya parte de los millones de la barra libre –financiación autonómica, fondos europeos, mayor margen de déficit público...– precisamente en ayudas directas a empresas. En concreto, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció una inyección de dos mil millones, pero las patronales avisan de que este nuevo esfuerzo “se quedará muy corto”. Y en los gobiernos autonómicos el malestar va in crescendo. Quizás el problema irresoluble sea que donde poco hay, poco se puede sacar.