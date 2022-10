Sinhogarismo: asumirlo no es una opción

La inflación desbocada, que tiene por las nubes el precio de los alimentos, la energía o la gasolina, es el desafío más importante al que se enfrentan los españoles. Llegar a fin de mes se está convirtiendo en una proeza para millones de familias con sueldos que no suben en la misma proporción que el aceite o las legumbres en el súper y a las que da la puntilla el encarecimiento de las hipotecas. Sin embargo, hay una porción de ciudadanos a los que ya no les preocupa que su dinero valga cada vez menos. Una capa de la población que no es la más acomodada, sino la de quienes no tienen nada. Ni siquiera un techo propio o alquilado bajo el que dormir. A falta de una cuenta corriente que ver menguar o de un exiguo salario del que quejarse con motivo, las casi 30.000 personas que son atendidas en centros asistenciales –más de 2.000 en Galicia– suponen un dato tremendamente alarmante, teniendo en cuenta que la cifra podría elevarse en un 30% si se contabilizasen a aquellos que viven literalmente en la calle. Individuos sin hogar a veces tan increíblemente invisibles para el Estado que ni siquiera el INE tenía datos desde 2012, cuando se había realizado por última vez esta encuesta, que ayer hizo pública una actualización con conclusiones poco tranquilizadoras. Lejos de disminuir, el sinhogarismo se incrementó un 25 % durante los últimos diez años. Quedarse sin empleo o tener que empezar de cero tras llegar de otro país son las principales causas que conducen a los albergues y comedores sociales, así como ser víctima de un desahucio. Y en contra de lo que planea en el imaginario popular, la mayoría tiene formación, pues dos tercios completó la educación secundaria y el 11,3% posee estudios superiores. Lo peor es que en el 40 % de los casos no se trata de un bache temporal sino de una situación prolongada. Sin ingresos –o mínimos–, sin trabajo y sin esperanza, no es de extrañar que un 60 % presente problemas depresivos, mientras otros, especialmente en el caso de las mujeres, caen víctimas de abusos y malos tratos. ¿Cuál es la solución? La respuesta, sin duda, no es nada fácil. Pero rendirse y asumir que el problema es crónico y no hay nada que hacer tampoco es opción. Gobierno central, autonomías, ayuntamientos y organizaciones sociales deben redoblar esfuerzos y avanzar en fórmulas eficaces. Las buenas intenciones no bastan.