Sobre la Galicia profunda y estereotipos de género

HAY MENSAJES QUE CUESTA cambiar y los tópicos regionales consolidados en el siglo pasado es una de las señales identitarias que se mantiene con el paso de los años. Como ejemplo conviene tener presente que Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes son, por ese orden, la primera y la tercera película más taquilleras de la historia del cine español. En 1994 el CIS realizó un estudio sobre los estereotipos regionales en España y su impacto fue de tal calibre que no volvió a hacerlo, pero décadas después muchos continúan formando parte del acervo popular y de un sentir que no es real ni verídico. Las Rías Baixas siempre serán la puerta de entrada de la cocaína por mucho que en la Costa del Sol el polvo blanco forme parte del paisaje habitual y se haga ostentación de ello. Por eso en investigaciones serias como el macroestudio que periódicamente se realiza en 120 ciudades de 37 países para medir el consumo de drogas analizando aguas residuales se incluye a Compostela y se desecha a Marbella. Con lo de la Galicia profunda ocurre más de lo mismo. Lo grave es cuando los tópicos se reflejan en un documento oficial. El auto judicial de María Belén Ureña Carazo, ahora en Marbella tras pasar por la cosmopolita Palma de Mallorca, debería ser revisado de oficio por la comisión de disciplina del CGPJ y por la plataforma Familia&Derecho, a la que pertenece la jueza, en una de cuyas reuniones constitutivas se dijo “aunque parezca increíble, los ciudadanos obtienen distinta calidad de justicia según su lugar de residencia”. Está claro que para ella un residente en la capital del crimen (definición que hacen especialistas policiales europeos de la localidad de la Costa del Sol) merece más consideración que una vecina de Muros. Y bien que lo refleja en un auto donde la alusión a la Galicia profunda es el menor de los desprecios. Lo realmente preocupante, y que no debería admitir el Ministerio de Igualdad, son los descalificativos que vierte sobre la demandada por su condición de mujer. La desconsideración hacia el rural se puede entender por ignorancia, pero los estereotipos de género son inadmisibles. Belén Ureña no se priva de emitir juicios negativos hacia la madre directamente proporcionales a los comentarios elogiosos hacia el padre, cuando la equidad debe prevalecer en todas las decisiones judiciales. Los argumentos que emplea en ese sentido la descalifican para impartir justicia. No se puede trasladar a un auto algo tan subjetivo como considerar que un médico va a dar más cariño a un hijo que una madre desempleada. O, si nos dejamos también llevar por los tópicos, mostrar su preferencia por convivir en el cosmopolitismo donde abundan criminales que en un entorno rural de personas nobles.