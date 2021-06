Solidaridad obligada con los ‘okupas’

hace un par de días, como contaba ayer EL CORREO, una casa del barrio compostelano de San Lourenzo fue intentada tomar a la fuerza por varios okupas que al final, debido a la presión de los vecinos y de la policía, desistieron de su actitud. Los asaltantes iban armados con martillos para romper ventanas y puertas, así que no podemos hablar de una familia pacífica en busca de techo urgente, sino de personas que saben a la perfección que las leyes actuales amparan mucho más a los intrusos que a los propietarios. Por mucho que nos queramos engañar, ese es el perfil mayoritario de quienes se dedican a okupar viviendas ajenas, tanto en Compostela como en el resto del país. En otras palabras, escasean los pobres de solemnidad, que suelen buscar refugio en enclaves como la dársena de Xoán XXIII o en cualquier espacio al resguardo del frío y la lluvia, y abundan los profesionales que chantajean a los propietarios con el objetivo de sacar un buen dinero a cambio de irse con la música a otra parte. En otros inmuebles de la capital gallega también se han registrado numerosos casos de okupantes que se dedican al trapicheo de drogas o a negocios de calado similar, con el consiguiente deterioro de la convivencia vecinal allí donde se instalan. Mientras eso ocurre en el mundo real, muchos de nuestros gobernantes siguen mirando hacia otro lado y se niegan a endurecer la legislación antiokupa con la excusa de que no se puede actuar de una forma contundente contra las familias sin techo. Dan por hecho, en suma, que ese es el perfil predominante y que la sociedad debe practicar una especie de solidaridad global con los necesitados. Es decir, que si te invaden tu propiedad te tienes que fastidiar por una cuestión de utilidad pública. De construir más viviendas sociales, en cambio, no dicen gran cosa. Eso no debe ser progresista.

BEATRIZ CASTRO/Periodista