Solución inteligente para un problema de peso

santiago Los cascos históricos de las ciudades suelen ser las zonas más visitadas, por su belleza y su patrimonio histórico, entre los que Compostela ocupa uno de los puestos más destacados. Pero a la hora de residir en ellos, plantean un problema, y es que su diseño se hizo en otros tiempos y para otras necesidades, y resulta muy difícil encontrar en ellos las comodidades que son habituales en otras partes, donde ya se construye pensando en garajes, fibras ópticas, gas ciudad o reparto de mercancías. Bien lo saben quienes transitan a primera hora de la mañana por la zona monumental, y se encuentran a su vez con vehículos monumentales haciendo el reparto por unas vías pensadas para los carros de vacas que transitaban hasta hace no mucho. Está claro que es necesario proceder a una organización de este reparto, primero, para que no coincida con las horas de mayor afluencia de personas, ya sean turistas o trabajadores, y también aligerar los vehículos, para conseguir que el pavimento de piedra no esté sometido a unas presiones para las que no fue fabricado y supone un muy elevado coste reponer. Pero también hay que tener mucho cuidado, y organizarlo todo muy bien para garantizar la tercera condición necesaria, que no es otra que toda la zona esté al mismo tiempo perfectamente abastecida de todo lo necesario. No basta con recurrir a vehículos ligeros y no contaminantes, sino que también es necesario conseguir la eficiencia necesaria en la distribución, y ahí también los propios negocios tendrán que ponerse las pilas, y hacer el esfuerzo de organizar sus pedidos, no vaya ser que al final además del tren turístico tengamos una caravana continua de Meixonfrío al casco histórico con mercancías de un lado para otro. La propuesta es altamente interesante, pero aún habrá que afinarla mucho hasta el día en que los miles de toneladas que circulan por la zona cada día se consigan distribuir en plazo y en pequeñas dosis.