Solucionar los problemas con proximidad

Seguridad La policía de proximidad, también llamada de barrio, comenzó a funcionar en Compostela hace años, y la verdad es que proporcionó muy buenos resultados, porque la cercanía no solo física, sino también social de los agentes, que eran como un vecino más, facilitó que muchos problemas se solucionaran justo cuando estaban empezando, y antes de que llegaran a ser graves. Pero desgraciadamente el modelo no tuvo continuidad, y acabó cayendo en el olvido. Todo ello unido a los recortes de personal que fue imponiendo la crisis del ladrillo a las administraciones públicas, y provocó una pérdida y una sensación de menor protección. Ahora parece que el Ayuntamiento de Santiago quiere retomar esta experiencia y los barrios de la ciudad volverán a contar con agentes a pie, conectados con los vecinos para resolver sus necesidades y detectar posibles peligros. Se trata de algo más que un simple incremento de la vigilancia y de la presencia policial en la las calles. Es también la tranquilidad de que hay alguien a quien recurrir, de que en un momento de necesidad existe un miembro de las Fuerzas de Seguridad próximo que puede prestar esa primera atención o apoyo que a veces es mucho más importante que la propia efectividad. A las puertas de un Xacobeo que va a ser, por muchos motivos, sensiblemente diferente a los anteriores, es importante que la ciudad extreme todas las precauciones, y para ello será importante conseguir que la reducida plantilla compostelana vuelva a recuperar los niveles de efectivos con los que contaba en otras épocas. Mientras tanto, será preciso priorizar, pero no hay duda de que empezar por recuperar un servicio tan necesario, y que tan buenos resultados había dado en su momento en la ciudad, es una iniciativa digna de ser apoyada.